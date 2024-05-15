В Думу внесли проект о полном запрете продажи энергетиков детям

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о полном запрете продажи энергетических напитков детям в России, сообщил 15 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, соавторами инициативы выступили члены всех думских фракций.

"Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Инициатива также содержит запрет на продажу энергетиков в таре объемом больше 500 мл.

Спикер добавил, что находит нужным до августа выйти на принятие внесенного законопроекта.

Запрет на продажу энергетиков детям существует в ряде российских регионов, однако на федеральном уровне он не установлен. В Петербурге подобные ограничения действуют с 2019 года.

Фото: ЗАКС.Ру