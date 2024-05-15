Законопроект о запрете административного ареста отцов-одиночек направлен на отзыв в правительство

В правительство для получения отзыва направлен законопроект о запрете назначения административного ареста отцам-одиночкам с детьми до 14 лет, сообщило 15 мая РИА "Новости" со ссылкой на текст документа. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Артем Метелев и Ирина Панькина.

Проект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях, содержащую перечень категорий граждан, которые не должны подвергаться административному аресту. Авторы документа предлагают дополнить существующий текст упоминанием "мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем, лиц, являющихся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида".

В разговоре с информагентством Метелев отметил, что назначение административного арест отцам-одиночкам чревато оставлением ребенка без присмотра. Проект призван устранить подобную возможность.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что родитель должен будет предоставить документы с подтверждением того, что назначение ему ареста грозит оставлением ребенка без присмотра.

Фото: ЗАКС.Ру