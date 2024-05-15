В "Ночь музеев" по Петербургу запустят четыре автобусных маршрута

Четыре автобусных маршрута запустят в Петербурге в рамках акции "Ночь музеев", которая состоится на выходных. Проехать на них будет можно при предъявлении билетов участников события, рассказали 15 мая в городском комитете по транспорту.

Автобусы будут работать в период с 23:00 субботы, 18 мая, по 06:00 воскресенья, 19 мая. Останавливаться транспорт будет только у музеев, участвующих в акции.

"Для удобства пассажиров все маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади (остановка у Александровского сада)", — отметили в комитете.

Маршрут "Центр-1" свяжет Исаакиевскую площадь с проспектом Стачек, маршрут "Центр-2" протянется от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы. "Центр-3" позволит добраться от Исаакиевской площади до площади Александра Невского. Наконец, четвертый маршрут окажется самым протяженным, он охватит Васильевский остров и Петроградскую сторону. При этом, в связи с ночной разводкой мостов, в период с 01:00 до 05:00 курсирующие по нему автобусы не будут доезжать до Исаакиевской площади.

Наземный транспорт и метрополитен в "Ночь музеев" будут работать по обычным графикам выходных дней, отметили в комтрансе.

Фото: ЗАКС.Ру