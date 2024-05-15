Во Фрунзенском районе подожгли вышку сотовой связи

Вышка сотовой связи горела в Петербурге днем во вторник, сообщила 15 мая "Фонтанка". Найденные рядом пластиковая бутылка и пакет позволили предположить в произошедшем результат поджога.

Огонь охватил сотовую вышку на территории Фарфоровский Пост у дома № 84 накануне около трех часов дня. Пламя распространилось примерно на один квадратный метр, его удалось быстро потушить.

Обнаруженные бутылку и пакет изъяла полиция. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества при помощи поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), утверждает издание. Причастных к произошедшему разыскивают.

Фото: ЗАКС.Ру