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Новости 11:25

Памфилова назвала 8 сентября датой ЕДГ в России

фото ЗакС политика Памфилова назвала 8 сентября датой ЕДГ в России

Единый день голосования в России состоится 8 сентября, заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Попутно она представила проект логотипа ЕДГ.

В своем выступлении Памфилова отметила, что в сентябре следует ожидать большего количества избирательных кампаний в регионах, чем предполагалось ранее. Это связано с переходом ряда губернаторов на федеральный уровень, уточнила она.

"Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов: к 16 запланированным добавилось еще четыре региона: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область – Кузбасс и Тульская область", — приводит ЦИК слова председателя.

Памфилова отметила, что выборы во всех четырех случаях будут досрочными. Всего же на сентябрь запланировано проведение 20 прямых выборов глав регионов.

В целом в сентябре должны состояться четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней. Произойдет это в 83 российских регионах.

Фото: ЦИК России / Telegram


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