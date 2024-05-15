В Мурино задержали объявленного в Белоруссии в розыск врача

Оперативники уголовного розыска задержали в Мурино белорусского врача Владимира Мартова, сообщила 15 мая "Фонтанка". Как передает издание, у себя на родине медик объявлен в розыск по обвинению в организации экстремистского сообщества.

Мартов возглавлял отделение анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, он поставил под сомнение официальную статистику смертности от болезни в стране. После увольнения в 2021 году он дал интервью местному YouTube-каналу, которое суд позже признал экстремистским материалом.

Врач покинул страну. В Белоруссии его заочно арестовали. После задержания в Мурино его доставили в отдел полиции.

Фото: ЗАКС.Ру