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Новости 15:46

Московский суд отправил в СИЗО стримера, угрожавшего участникам СВО расправой

фото ЗакС политика Московский суд отправил в СИЗО стримера, угрожавшего участникам СВО расправой

Зеленоградский районный суд Москвы избрал меру пресечения для блогера Александра Соколовского по делу о возбуждении ненависти либо вражды (п."а" ч.2 ст.282 УК РФ), об этом 15 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, мужчина во время своего стрима угрожал участникам специальной военной операции расправой. 

Ранее на Соколовского обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. После этого она обратилась в правоохранительные органы, посчитав такое поведение недопустимым.

Суд решил заключить Александра Соколовского под стражу до 13 июля 2024 года.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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