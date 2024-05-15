Московский суд отправил в СИЗО стримера, угрожавшего участникам СВО расправой

Зеленоградский районный суд Москвы избрал меру пресечения для блогера Александра Соколовского по делу о возбуждении ненависти либо вражды (п."а" ч.2 ст.282 УК РФ), об этом 15 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, мужчина во время своего стрима угрожал участникам специальной военной операции расправой.
Ранее на Соколовского обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. После этого она обратилась в правоохранительные органы, посчитав такое поведение недопустимым.
Суд решил заключить Александра Соколовского под стражу до 13 июля 2024 года.