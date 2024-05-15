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Новости 16:15

Открытие сезона "Поющих мостов" посвятят юбилею Законодательного собрания Петербурга

фото ЗакС политика Открытие сезона "Поющих мостов" посвятят юбилею Законодательного собрания Петербурга

Старт нового сезона "Поющих мостов" посвятят 30-летию Законодательного собрания Петербурга, об этом 15 мая в своем Telegram-канале написал спикер городского парламента Александр Бельский.

В ночь на субботу, 18 мая, первый раз в 2024 году под классическую музыку разведут Дворцовый мост, а на пролетах появится лазерная проекция к годовщине петербургского парламента.

"Парламент рад стать частью такого масштабного проекта. Несомненно, "Поющие мосты" ярким штрихом дополнят программу празднования нашего юбилея", – написал спикер Бельский.

Шоу "Поющие мосты" проводится в Петербурге с 2016 года. Как отметил парламентарий, шоу является одной из визитных карточек Петербурга в летний период.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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