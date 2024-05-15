Партия "Родина" выдвинет кандидата на выборы губернатора

Предприниматель Мария Михайлова пойдет на выборы губернатора Петербурга от партии "Родина", передает корреспондент ЗАКС.Ру с заседания "Экспертного клуба 2024". Она стала четвертым человеком в Петербурге, который заявил о намерениях побороться за место главы города в сентябре 2024 года.

Компания Михайловой RC Group занимается разработкой IT-решений для бизнеса. Сама предпринимательница регулярно выступает в качестве эксперта в различных СМИ. Также является членом экспертного совета при комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству.

До этого о намерениях участвовать в выборах сообщили глава городского отделения СРЗП Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов и мундеп из МО "Ульянка" Павел Брагин.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру