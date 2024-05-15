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Новости 18:00

Партия "Родина" выдвинет кандидата на выборы губернатора

фото ЗакС политика Партия "Родина" выдвинет кандидата на выборы губернатора

Предприниматель Мария Михайлова пойдет на выборы губернатора Петербурга от партии "Родина", передает корреспондент ЗАКС.Ру с заседания "Экспертного клуба 2024". Она стала четвертым человеком в Петербурге, который заявил о намерениях побороться за место главы города в сентябре 2024 года. 

Компания Михайловой RC Group занимается разработкой IT-решений для бизнеса. Сама предпринимательница регулярно выступает в качестве эксперта в различных СМИ. Также является членом экспертного совета при комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству. 

До этого о намерениях участвовать в выборах сообщили глава городского отделения СРЗП Надежда Тихонова, действующий губернатор Александр Беглов и мундеп из МО "Ульянка" Павел Брагин. 

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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