В Петербурге должны будут полностью восстановить благоустройство после зимних аварийных работ к 26 мая

В Петербурге производители аварийных работ должны до определенной даты восстановить поврежденные участки асфальта, засеять газон и вернуть элементы благоустройства, об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга в зимний период 2023-2024 зарегистрировала более 6 тысяч аварийных уведомлений в городе. Речь идет о работах на сетевых коммуникациях. которые находятся под землей.

Дата установлена 26 мая, однако это касается работ, которые проводились с 16 по 15 апреля 2024 года. Для остальных работ крайние сроки закончились еще в апреле.

К 15 мая ГАТИ сформировала заявки на закрытие аварийных уведомлений по более чем 4 тысяч адресам. На 596 объектах благоустройство было восстановлено не в полном объеме. Они также должны все восстановить до 26 мая.

Фото: ЗАКС.Ру