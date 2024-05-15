Реставрационные работы в Апраксином дворе отложили из-за крупного собственника

В Петербурге придется отложить начало работ по восстановлению одного из старейших рынков города Апраксина двора, об этом 15 мая пишет "РБК Петербург" со ссылкой на президента компании GloraX Дмитрия Кашинского.

Девелоперская компания GloraX должна была уже начать работы, но, по словам Кашинского, задержка происходит из-за крупного собственника недвижимости на территории Апраксина двора. Речь идёт о Николае Пономарёве.

Дмитрий Кашинский заявил, что собственник не готов к реализации проекта, а компания GloraX ничего не может с этим сделать. Однако он подчеркнул, что сама организация готова к работам, но без согласия владельца сделать что-то нельзя.

Ранее предполагалось, что работы в Апраксином дворе завершатся в 2029 году, однако в 2023 году реализацию проекта отложили.

Фото: ЗАКС.Ру