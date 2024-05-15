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В Мурино не появится новая ж/д станция, но поезда смогут курсировать в центр Петербурга

фото ЗакС политика В Мурино не появится новая ж/д станция, но поезда смогут курсировать в центр Петербурга

В Ленинградской области в районе Мурино не появится новая железнодорожная станция, об этом 15 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как рассказал Дрозденко, власти Ленобласти ведут переговоры о развитии транспортной инфраструктуры в Мурино, но в него не будет входить возведение новой станции.

Однако, по словам губернатора, поезда со станции Девяткино будут ездить в центр Петербурга и в аэропорт Пулково. Он отметил, что подключение Девяткино к проектируемой ветке диаметрального маршрута Д-2 Токсово — Гатчина — Варшавская, пересекающего Неву, центр Петербурга и международный аэропорт Пулково, является приоритетным направлением развития.

Фото: ЗАКС.Ру


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