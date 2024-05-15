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Муниципал 20:38

КПРФ выдвинет на муниципальных выборах в Петербурге порядка 700 человек

фото ЗакС политика КПРФ выдвинет на муниципальных выборах в Петербурге порядка 700 человек

Петербургское отделение КПРФ собирается выставить на муниципальных выборах порядка 700 человек, объявил руководитель горкома Роман Кононенко на заседании "Экспертного клуба 2024", передает корреспондент ЗАКС.Ру.  Всего вакантных мандатов в городе порядка 1,5 тысячи. 

- В целом работа по подготовке кандидатов завершена, список кандидатов, естественно, требует корректировки. Мы не выставим на 1,5 тысячи вакантных мандатов, у нас такой задачи нет. Обеспечим те же показатели, что в 2019 году, когда нами было выдвинуто 700-600 кандидатов, - рассказал Кононенко. 

Напомним, по итогам муниципальных выборов 2019 года от КПРФ в местные советы прошли чуть более 70 человек. 

В 2024 году муниципальные выборы продлятся три дня, с 6 по 8 сентября. Голосовать будут в 110 из 111 муниципальных образований. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Кононенко Роман Игоревич 




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