В Петербурге 16 мая может пойти дождь и усилиться ветер

В Петербурге температура воздуха наконец-то начала расти после длинных холодов, однако не обойдется без дождей и ветра, об этом 16 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода останется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. Из-за этого в городе прогнозируют переменную облачность, а также кратковременные дожди и усиление ветра.

Воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 17 мая, в Петербурге не ожидают осадков, а температура воздуха может прогреться также до +20 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру