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Новости 10:16

На Светлановском проспекте ограничили движение из-за прорыва трубы

фото ЗакС политика На Светлановском проспекте ограничили движение из-за прорыва трубы

В Петербурге на Светлановском проспекте ограничили дорожное движение из-за прорыва трубы и последующего ремонта, об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В предприятии рассказали, что сообщение о вытекании поступило на горячую линию. На Светлановский проспект выехали аварийщики и закрыли две полосы дороги из трех для ремонта.

Оказалось, что на магистрали обнаружили технологическое нарушение диаметром 250 мм, поэтому движение будет временно ограничено.

Кроме этого, уточняется, что петербуржцы обеспечены холодным водоснабжением, а работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру


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