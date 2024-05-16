Бастрыкин заинтересовался жалобами на управляющую компанию в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение о предполагаемых противоправных действиях управляющей компании в отношении жителей домов в Петербурге, об этом 15 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении СК говорится, что ранее в эфире новостей федеральных каналов рассказали, что собственники квартир в двух жилых комплексах Петербурга пожаловались о том, что некая управляющая компания получила их дома в управление якобы после подделки документов.

На данный момент петербургские следователи проводят проверку по данному факту.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Хлюпину М. В. представить доклад о ходе процессуальной проверки.

Фото: пресс-служба СК РФ