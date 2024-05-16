Более 8 тысяч петербуржцев зарегистрировались на праймериз "Единой России"

В Петербурге более 8 тысяч горожан изъявили желание участвовать в предварительном голосовании "Единой России" перед муниципальными выборами в городе, об этом 16 мая сообщили в пресс-службе петербургского отделения партии.

В сентябре 2024 года в общей сложности освободится 1 576 депутатских мест. На данный момент, 8 382 петербуржца зарегистрировались на предварительное голосование. Получается, что на одно место выходит по 5,3 человека.

"Во-первых, мы – публичная власть вообще и местное самоуправление в частности – в последние годы делали всё, чтобы популяризировать самую близкую к народу власть. Использовали все имеющиеся информационные ресурсы. Во-вторых, сказалась системная работа партийных организаций", – сказал депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов.

В партии отмечают, что среди тех, кто хочет участвовать в выборах, появилось много новых лиц. Среди действующих депутатов всего 745 человек, а это 9% от общего числа зарегистрировавшихся. Также впервые в праймериз поучаствуют ветераны СВО – их среди претендентов всего 49 человек.

Предварительно голосование "Единой России" перед муниципальными выборами в Петербурге пройдет с 10 по 16 июня.

Фото: ЗАКС.Ру