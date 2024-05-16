Шойгу назвал главной задачей на новом посту спецоперацию

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что его главной задачей на новом посту останется специальная военная операция, об этом 16 мая он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", – сказал Шойгу.

Также он уточнил, что продвижение войск России идет неплохо, и, на данный момент, они наступают на всех направлениях. Шойгу выразил надежду, что дальше все останется также неплохо.

Бывший глава Минобороны уточнил, что у армии России созданы определенные резервы и по людям, и по боеприпасам.

Фото: kremlin.ru