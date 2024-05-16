ФСБ и Минцифры ищут способы ужесточения контроля за оборотом сим-карт

Минцифры и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обсуждают, как можно отрегулировать оборот сим-карт для борьбы с серым рынком, об этом 16 мая пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

В общей сложности у ведомств есть три основных варианта реализации сим-карт: по биометрии, только через салон связи, отделение "Почты России" или МФЦ и через приложение "Госключ".

Сами операторы связи тоже обсуждают меры, которые могли бы помочь в борьбе с серым рынком. В "Мегафоне" конкретную инициативу не назвали, а в МТС считают, что сомневаются в том, что продажа по биометрии поможет, так как не все захотят оформлять сим-карту таким образом, и серый рынок только увеличится.

На данный момент, как уточняется, дилеры сим-карты обеспечивают операторам 35-70% всех продаж.

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