В петергофском Нижнем парке и в Эрмитаже эвакуировали посетителей

Посетителей Нижнего парка в Петергофе и Эрмитажа в центре Петербурга эвакуировали из-за сообщений об угрозе, об этом 16 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службы учреждений.

На данный момент, как рассказали в ГМЗ "Петергоф", в Нижнем парке проводится проверка. Посетителям готовы вернуть деньги за билеты в кассах, а за электронные билеты деньги придут автоматически. Парк временно будет закрыт на неопределенный срок.

Один из посетителей рассказал, что он услышал о поступившем сообщении о том, что фонтаны в парке якобы отравлены, однако подтверждений этой информации не поступало.

Также эвакуацию произвели в музее Эрмитаж. Туда поступило сообщение о минировании. В музее уточнили, что все билеты пока остаются действительными.

Фото: ЗАКС.Ру