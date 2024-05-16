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Новости 13:47

Самолет из Петербурга в Уфу посадили в Кирове из-за сработавшего датчика пожаротушения

фото ЗакС политика Самолет из Петербурга в Уфу посадили в Кирове из-за сработавшего датчика пожаротушения

Самолет из Петербурга в Уфу совершил экстренную посадку в аэропорту Кирова, об этом 16 мая пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на представителя авиакомпании "Россия".

Уточняется, что резервный рейс до Уфы отправится после 15:00 по московскому времени. 

По словам представителя авиакомпании "Россия", самолет летел из Петербурга в Уфу и совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за срабатывания датчика системы пожаротушения в багажном отсеке.

Также в компании пообещали, что, пока пассажиры ждут самолет для дальнейшего полета, им окажут все необходимые услуги. Сейчас они размещены в здании аэровокзала.

Фото: ЗАКС.Ру


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