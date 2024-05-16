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Новости 14:17

На Старо-Петергофском проспекте таксист сбил подростка, выходящего из трамвая

фото ЗакС политика На Старо-Петергофском проспекте таксист сбил подростка, выходящего из трамвая

В Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль наехал на школьника, который выходил из трамвая, об этом 16 мая пишет "Фонтанка.ру".

ДТП произошло днем в среду, 15 мая, на Старо-Петергофском проспекте. Подросток со своим приятелем выходили из трамвая на остановке, а автомобиль, проезжающий рядом, остановился перед ними, чтобы пропустить.

Однако молодой человек пошел в другую сторону и решил перебежать пути и встречную полосу. Из-за этого он тут же угодил под колеса такси. Отмечается, что за водителем такси нарушений ПДД замечено ранее не было.

Подросток попал в больницу с открытым переломом голени в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру


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