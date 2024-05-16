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Новости 14:53

Суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к Ходорковскому*

фото ЗакС политика Суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к Ходорковскому*

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву, а также к ООО "Сибирская лизинговая компания", об этом 16 мая пишут "Ведомости".

Иск зарегистрирован еще с 8 мая, сейчас с ним ознакомляется судья. Уточняется, что представитель Ходорковского* пока что никакую информацию по этому делу не получал.

О сути требований также не смогли сказать в Генпрокуратуре и самом суде. Сам иск заявлен в категории дел – "прочие исковые заявления". Обычно туда попадают иски об обращении имущества или денег в доход государства.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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