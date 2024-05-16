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Петербурженка получила штраф за укус полицейского

фото ЗакС политика Петербурженка получила штраф за укус полицейского

Московский районный суд огласил приговор по делу об укусе полицейского, сообщили 16 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Действия фигурантки квалифицировали как применение не опасного для жизни здоровья насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно материалам дела, в ночь на 28 декабря 2023 года Оксана Веденеева находилась в комнате разбора 29-го отдела полиции Петербурга. Помощник оперативного дежурного потребовал от нее перестать нарушать порядок. В ответ Веденеева "не менее одного раза" укусила правоохранителя в область правого предплечья, передает судебная пресс-служба.

Фигурантка признала вину и раскаялась. Также она принесла публичные извинения в связи с произошедшим.

Суд оштрафовал Веденееву на 25 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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