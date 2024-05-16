Сооснователя "Диссернета" уволили из ИППИ РАН

Сооснователь "Диссернета" Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации (ИППИ) имени Харкевича РАН, сообщил 16 мая РБК. В указанном институте ученый занимал должность заведующего учебно-научным центром "Биоинформатика".

В своем Telegram-канале Гельфанд высказал мнение о том, что "есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал".

В беседе с РБК заявил, что новая администрация ИППИ "систематически увольняет несогласных".

Гельфанд известен в том числе как сооснователь сообщества "Диссернет", которое занимается выявлением злоупотреблений при защите ученых степеней в России.

Фото: Михаил Гельфанд / Telegram