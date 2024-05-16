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Новости 15:47

Сооснователя "Диссернета" уволили из ИППИ РАН

фото ЗакС политика Сооснователя "Диссернета" уволили из ИППИ РАН

Сооснователь "Диссернета" Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации (ИППИ) имени Харкевича РАН, сообщил 16 мая РБК. В указанном институте ученый занимал должность заведующего учебно-научным центром "Биоинформатика".

В своем Telegram-канале Гельфанд высказал мнение о том, что "есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал".

В беседе с РБК заявил, что новая администрация ИППИ "систематически увольняет несогласных".

Гельфанд известен в том числе как сооснователь сообщества "Диссернет", которое занимается выявлением злоупотреблений при защите ученых степеней в России.

Фото: Михаил Гельфанд / Telegram


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