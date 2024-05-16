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Новости 16:33

Дрозденко поручил увеличить минимальный метраж строящегося жилья

фото ЗакС политика Дрозденко поручил увеличить минимальный метраж строящегося жилья

С начала лета в Ленинградской области увеличат минимальный метраж строящегося жилья, сообщил 16 мая глава региона Александр Дрозденко.

"Сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 квадратных метров. С 1 июня для новых проектов увеличим требуемый минимальный метраж до 28 квадратных метров", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дрозденко.

Губернатор сообщил, что дал соответствующее поручение строительному блоку регионального правительства.

Ранее ТАСС сообщил о том, что Москва ограничила строительство квартир и студий площадью менее 28 квадратных метров. Исключение будет сделано лишь для проектов, получивших положительное заключение экспертизы до 7 мая.

Фото: pixabay


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