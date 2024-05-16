Рябоконь предложил смягчить условия для должников по ипотеке

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступила федеральная инициатива о смягчении условий для должников по ипотеке, сообщил автор проекта депутат городского парламента Андрей Рябоконь ("Единая Россия"). Парламентарий предложил запретить обращение в пользу банков жилья, если за него выплачено 85 % стоимости.

"Считаю, что в случае, если должник уже выплатил 85 % кредита, обращать взыскание на квартиру неприемлемо и несправедливо", — проинформировал парламентарий в своем Telegram-канале.

Сейчас банки лишены права взыскания квартир за просроченные платежи в случае, если остаток кредита составляет менее 5 % от его величины, отметил депутат. По его мнению, этого недостаточно и соответствующий порог следует увеличить.

По состоянию на 1 апреля просроченная задолженность по ипотеке в Петербурге составила 3,5 миллиарда рублей, отметил депутат со ссылкой на данные Банка России.

Фото: ЗАКС.Ру