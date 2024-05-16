Столичный суд оштрафовал "дочку" Первого канала на миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. На структуру был составлен протокол о распространении среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Суд признал АО "Первый канал. Всемирная Сеть" виновным в указанном правонарушении. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, причиной составления протокола послужила демонстрация одной из сцен фильма "Днюха".

Наказание для юрлиц по указанной статье предусматривает, в том числе, штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей. Суд назначил компании штраф в размере миллиона рублей.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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