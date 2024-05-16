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Новости 17:49

Столичный суд оштрафовал "дочку" Первого канала на миллион рублей

фото ЗакС политика Столичный суд оштрафовал "дочку" Первого канала на миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала, передает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. На структуру был составлен протокол о распространении среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Суд признал АО "Первый канал. Всемирная Сеть" виновным в указанном правонарушении. Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, причиной составления протокола послужила демонстрация одной из сцен фильма "Днюха".

Наказание для юрлиц по указанной статье предусматривает, в том числе, штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей. Суд назначил компании штраф в размере миллиона рублей.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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