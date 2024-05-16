За неделю в Петербурге выявили четверых пациентов с клещевым боррелиозом

В период с 9 по 15 мая в Петербурге более полутысячи человек обратились в медицинские организации в связи с присасываниями клещей, сообщили в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора. Более 60 случаев присасывания зарегистрировали в черте города.

В течение недели за медицинской помощью в Северной столице обратились 557 человек следует из сообщения ведомства. Непосредственно в черте города удалось выявить 64 случая присасывания клещей.

Всего за неделю медики выявили четыре случая заболевания клещевым боррелиозом, также известным как болезнь Лайма. О выявлении случаев клещевого энцефалита в Петербурге региональное управление ничего не сообщило.

Фото: Комздрав СПб / Telegram