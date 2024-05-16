Затулин озвучил количество нелегальных мигрантов в России

В настоящее время в России находятся 650 тысяч нелегальных мигрантов, заявил 16 мая первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин.

"Есть ли у нас нелегальные мигранты? Конечно, есть", — заявил Затулин в ходе пресс-конференции, передает РИА "Новости".

Депутат отметил, что в ноябре 2023 года на закрытых слушаниях озвучивалась цифра в 650 тысяч нелегальных мигрантов.

Всего же количество иностранцев в России колеблется в пределах от пяти до шести миллионов человек, заявил Затулин.

Фото: duma.gov.ru