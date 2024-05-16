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В Думе предложили ввести новый дорожный знак о выгуле животных

фото ЗакС политика В Думе предложили ввести новый дорожный знак о выгуле животных

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к главе федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с предложением создать новый дорожный знак, сообщило 16 мая РИА "Новости". Речь идет об указателе, предупреждающем водителей о выгуле животных.

"В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных"", — цитирует информагентство текст обращения Даванкова.

Парламентарий отметил, что знак должен будет сигнализировать водителям о приближении к площадкам для выгула собак и подобным местам, где возможно появление животных на проезжей части. Он указал на риск ДТП с участием питомцев поблизости от специально оборудованных мест для выгула животных.

Фото: ЗАКС.Ру


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