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В Петербурге 17 мая температура воздуха поднимется до +21 градуса

фото ЗакС политика В Петербурге 17 мая температура воздуха поднимется до +21 градуса

В Петербурге сохраняется теплая погода, однако с теплом борется северный ветер, об этом 17 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. В городе будет несильно облачно, дожди тоже не ожидаются, однако все равно останется сильный северный ветер.

Воздух прогреется до +19…+21 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 18 мая, осадков не будет совсем, а температура воздуха прогреется аж до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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