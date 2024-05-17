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Новости 9:47

В Петербурге начали выявление несовершеннолетних самокатчиков

фото ЗакС политика В Петербурге начали выявление несовершеннолетних самокатчиков

В Петербурге начали искать несовершеннолетних водителей электросамокатов и блокировать их аккаунты, об этом 17 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сервис аренды "МТС Юрент".

На данный момент, в черный список уже попали первые 2 тысячи нарушителей. Как отметили в компании, установка возраста происходит через сервис авторизации.

Таким образом, возраст водителя электросамоката определяется при помощи номера телефона и аутентификации. 

Однако отмечается, что часто дети катаются через аккаунты взрослых. Если такой случай зафиксирован, то аккаунт совершеннолетнего пользователя также блокируют. В Петербурге таких обнаружили более 270 у компании "МТС Юрент". Полученные данные передают в ГИБДД.

Фото: ЗАКС.Ру


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