"Фонтанка" Глава комитета по развитию туризма Петербурга Корнеев покидает должность

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, предположительно, покидает свой пост, об этом 17 пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

Как уточнили в издании, сам Сергей Корнеев эту информацию официально не подтвердил. Кроме этого, уточняется, что такое решение приняли недавно, вероятная отставка не была запланирована заранее.

Известно, что временно исполняющей обязанности главы ведомства станет Нана Гвичия, которая является заместителем главы комитета. Причины, по которым Корнеев уходит с должности, неизвестны.

Сергей Корнеев стал главой комитета по развитию туризма Петербурга в 2020 году. Его первые шаги на должности как раз были посвящены мерам по восстановлению туристической отрасли после коронавируса.

Фото: ЗАКС.Ру