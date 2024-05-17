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Новости 13:17

В Петербурге официально завершился отопительный сезон

фото ЗакС политика В Петербурге официально завершился отопительный сезон

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга распорядился завершить отопительный период, продолжительность которого составила 225 дней, об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Полностью теплоснабжение зданий прекратилось в полдень пятницы, 17 мая. Решение о прекращении отопительного сезона было принято в связи с устоявшейся высокой температурой.

В администрации города отметили, что в январские праздники температура была особенно низкой, поэтому оборудование работало на предельных параметрах.

Также отмечается, что отопительный сезон прошел в штатном режиме, несмотря на постоянные перепады температур в Петербурге. Теперь теплоэнергетики начнут подготовку к новому отопительному сезону.

Фото: ЗАКС.Ру


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