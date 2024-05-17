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Новости 13:46

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП с электросамокатом в Московском районе

фото ЗакС политика Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП с электросамокатом в Московском районе

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч.1 ст.268 УК РФ) после ДТП с участием женщины и электросамоката, об этом 17 мая сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в четверг, 16 мая. По данным правоохранителей, электросамокатчик сбил 33-летнюю женщину на Московском шоссе, из-за чего она попала в больницу с тяжелыми травмами.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают виновника ДТП. Полиция планирует задержать самокатчика.

Фото: ЗАКС.Ру


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