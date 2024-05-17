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Муниципал 13:51

Замглавы МА МО "Кронверкское" Дмитрия Алиева оштрафовали за непубликацию данных на сайте округа

фото ЗакС политика Замглавы МА МО "Кронверкское" Дмитрия Алиева оштрафовали за непубликацию данных на сайте округа

Мировой судья судебного участка №152 привлек к административной ответственности заместителя главы местной администрации МО "Кронверкское" Дмитрия Алиева по статье о нарушении обязанности размещения информации о деятельности муниципалов в интернете (ч. 2 ст. 13.27 КоАП), выяснил ЗАКС.Ру. Чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей. 

О том, что муниципала из Петроградского района оштрафовали после проверки на соблюдение обязанностей по администрированию сайта муниципалитета, рассказали в прокуратуре 16 мая. В пресс-релизе ведомства имя заместителя главы МА МО "Кронверкское" не уточнялось. 

Протокол на Алиева судья рассмотрела еще 2 мая, следует из соответствующей карточки дела на сайте мировых судов. Ему назначили минимальный допустимый штраф. Максимальное наказание за непубликацию необходимых сведений составляет 5 тысяч рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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