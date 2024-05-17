Замглавы МА МО "Кронверкское" Дмитрия Алиева оштрафовали за непубликацию данных на сайте округа

Мировой судья судебного участка №152 привлек к административной ответственности заместителя главы местной администрации МО "Кронверкское" Дмитрия Алиева по статье о нарушении обязанности размещения информации о деятельности муниципалов в интернете (ч. 2 ст. 13.27 КоАП), выяснил ЗАКС.Ру. Чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей.

О том, что муниципала из Петроградского района оштрафовали после проверки на соблюдение обязанностей по администрированию сайта муниципалитета, рассказали в прокуратуре 16 мая. В пресс-релизе ведомства имя заместителя главы МА МО "Кронверкское" не уточнялось.

Протокол на Алиева судья рассмотрела еще 2 мая, следует из соответствующей карточки дела на сайте мировых судов. Ему назначили минимальный допустимый штраф. Максимальное наказание за непубликацию необходимых сведений составляет 5 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру