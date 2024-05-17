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Новости 14:17

Глава МЧС Куренков заявил о необходимости научить детей правилам поведения при обнаружении упавших БПЛА

фото ЗакС политика Глава МЧС Куренков заявил о необходимости научить детей правилам поведения при обнаружении упавших БПЛА

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в России необходимо проинструктировать детей о правилах поведения при обнаружении упавшего беспилотника, об этом 17 мая пишет ТАСС.

Инструктаж, по словам Куренкова, должен проходить в рамках антитеррористических учений в школе. Он отметил, что нужны алгоритмы действий, чтобы дети не пострадали.

"Проинструктируйте, пожалуйста, детей, чтобы ни при каких обстоятельствах они не трогали их руками, только сообщали", – сказал Куренков.

Также он порекомендовал провести инструктажи по поведению на водоемах для детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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