В Петербурге мировой судья оштрафовал главу комблага Пониделко за неубранные от снега дороги

Мировой судья вынес постановление в отношении председателя комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко по статье о несоблюдении правил по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч.1 ст.12.34 КоАП РФ), об этом 17 мая рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Как рассказали в судебном участке, где вынесли постановление, бездействие Пониделко выразилось в отсутствии ликвидации снега после сильного снегопада 16-17 января 2024 года.

Согласно постановлению суда, глава комитета не принимает решения по увеличению финансирования на закупку уборочной техники.

Кроме этого, из постановления следует, что из-за списания непригодной техники, общее количество техники сильно не увеличилось по сравнению с периодом 2022-2023, а также что работники ручного труда и водители спецтехники работают не в полную мощность.

Защитник Пониделко просил прекратить дело и уверял, что глава комитета делал все возможное в период снегопадов, однако суд признал довод несостоятельным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру