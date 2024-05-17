Приморский район оказался лидером по засорам канализации

Специалисты Водоканала проанализировали статистику возникновения засоров во время майских праздников в Петербурге, рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В тройку лидеров вошли Приморский, Петроградский и Центральный районы города.

Также нередки засоры в канализации на территории Адмиралтейского, Пушкинского, Красногвардейского и Московского районов.

В 30 % случаев засоры возникали из-за посторонних предметов в инженерных сетях. Полученный результат оказался на 1 % меньше, чем годом ранее.

"Самый высокий уровень культуры пользования канализацией на праздниках продемонстрировали жители Петродворцового, Курортного, Кронштадтского и Колпинского районов", — отметили в комитете и призвали петербуржцев не смывать в канализацию посторонние предметы.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / "ВКонтакте"