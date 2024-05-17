"Пассажиравтотранс" протестирует новые автобус и электробус

Новые автобус и электробус пройдут тестирование в Петербурге, сообщили 17 мая в городском комитете по транспорту. Соответствующие договоренности заключил "Пассажиравтотранс" с компаниями "Лидер Трак энд Бас" и "СИМ-авто" ("Русбизнесавто").

Первой фирме принадлежит электробус большого класса Asiastar X9 City EV, второй — туристический автобус Higer KLQ6128LQ. Электробус протестируют на маршрутной сети городского транспорта, автобус задействуют на межрегиональных линиях.

Электробус отличается низким полом, в нем имеются места для детских и инвалидных колясок, механическая аппарель и зарядная розетка. Автобус работает на дизельном топливе, в представленной модификации увеличены объем топливного бака и багажного отделения.

"Тестовая эксплуатация обоих транспортных средств продлится два месяца. При положительных результатах машины могут быть выкуплены "Пассажиравтотрансом" для постоянной работы в Петербурге", — сообщили в комтрансе.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram