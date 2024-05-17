На здании Музея обороны Ленинграда установили мемориальную доску первому главе учреждения

В Музее обороны и блокады Ленинграда состоялось торжественное открытие мемориальной таблички первому директору учреждения Льву Ракову, рассказали 17 мая в администрации губернатора. В 2024 году исполняется 120 лет со дня его рождения и 80 лет с момента открытия музея.

В церемонии открытия таблички приняли участие губернатор Александр Беглов, глава местного отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский и внук маршала Советского Союза Леонид Говоров. Они возложили цветы к мемориальной доске и к памятникам блокадным учителю и врачу, стоящим перед зданием.

"Многие ленинградцы приносили сюда свои экспонаты, и именно Лев Львович принял знаменитый на весь мир дневник Тани Савичевой из рук ее родственников", — отметил Беглов в своей речи на церемонии.

Градоначальник выразил уверенность, что все площади музейного здания будут возвращены учреждению. Сам он предал музейщикам в дар афишу с сообщением об исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 20 сентября 1942 года, а также книги о блокаде.

Фото: gov.spb.ru