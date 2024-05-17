Благоустройство Суздальских озер пообещали завершить осенью

Работы про благоустройству Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер в Выборгском районе Петербурга должны будут завершиться в сентябре 2024 года, передают 17 мая слова губернатора Александра Беглова в его администрации. Сам градоначальник в пятницу наведался к водоемам и проверил ход работ.

Глава города отметил, что ранее берега озер были заброшены, а в порядок их стали приводить с 2020 года. "Эта работа продолжается поэтапно уже пятый год и завершится в этом году — озеленим и дополнительно обустроим территорию у Верхнего озера", — поведал Беглов и присовокупил, что деньги на благоустройство уже выделены.

По словам Беглова, местные жители позитивно оценили ведущиеся работы и высказали в беседе с ним ряд пожеланий. Исполнение просьб будет учтено в рамках "соучаствующего проектирования", уточнил губернатор и пообещал предусмотреть зоны для ходьбы, велодорожек и занятий спортом, а также организовать места для отдыха пенсионеров.

Фото: gov.spb.ru