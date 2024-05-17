В Госдуму внесли проект о двух пенсиях семьям погибших участников СВО

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об одновременном назначении страховой пенсии и пенсии по потере кормильца семьям погибших участников спецоперации до достижения детьми возраста 23 лет, сообщил 17 мая сенатор Андрей Турчак. Инициатива исходит от Рабочей группы по СВО, возглавляемой политиком.

"Семьи погибших участников СВО, в которых есть дети, смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет", — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что сейчас правом на получение двух пенсий обладают семьи погибших бойцов, в которых воспитываются дети до восьми лет. Внесенные в Думу поправки увеличивают этот возраст до 23 лет.

Сама норма распространяется на супруг погибших участников СВО вне зависимости от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода, добавил Турчак.

Фото: ЗАКС.Ру