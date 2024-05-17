В апреле сильнее прочих продуктов в России подорожали свекла и морковь

В минувшем апреле индекс потребительских цен суммарно вырос на 0,5 % относительно марта и на 2,46 % относительно декабря 2023 года, сообщили в Росстате 17 мая. Сильнее прочих продуктов подорожали столовая свекла и морковь.

Так, стоимость свеклы увеличилась на 21,9 %, стоимость моркови — на 7,4 %. Яблоки прибавили в цене 3,3 %, свежие грибы — 2,4 %. Одновременно огурцы подешевели на 13,1 %, репчатый лук — на3 %, апельсины — на 1,9 %. Баранина подорожала на 4,6 %, масло оливковое — на 2,4 %, сахар-песок — на 2,2 %. Стоимость куриных яиц снизилась на 1 %, гречневой крупы — на 0,9 %, вермишели — на 0,8 %.

В случае с непродовольственными товарами наиболее заметное подорожание отмечено в группе ювелирных изделий — они прибавили в стоимости 3,3 %. На 3,2 % подорожал сульфацетамид, на 2,8 % — экстракт валерианы. Срезанные цветы в среднем подешевели на 3 %.

Если же говорить об услугах, то тарифы мобильной связи выросли за месяц на 8,5 %. На 6,4 %подорожал отдых в Турции, на 6,2 % — поездка в купе фирменного поезда. При этом на 14,4 % подешевели поездки в ОАЭ и на 12,9 % — в отдельные страны Юго-Восточной Азии.

Фото: ЗАКС.Ру