Беглов: Инцидент в Калининском районе не имеет террористического характера

Инцидент на улице Обручевых в Калининском районе Петербурга не связан с террористической атакой, заявил 17 мая губернатор Александр Беглов. Ранее сообщалось о громком взрыве, предположительно произошедшем на территории Военной академии связи имени Буденного.

"Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера", —говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Беглова.

Причины происшествия устанавливают специалисты, пострадавшим оказывают помощь, отметил градоначальник и призвал блогеров и журналистов не сеять панику и не играть "на руку врагам". Также он обратился к петербуржцам с призывом доверять только официальной информации.

Между тем, РИА "Новости" сообщило со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа, что причиной инцидента стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно о звуке взрыва в районе Академии связи, прогремевшем вечером в пятницу. "Около восьми часов вечера поступило сообщение о хлопке", — прокомментировали ТАСС появившиеся в СМИ сообщения в пресс-службе районной администрации.

Фото: ЗАКС.Ру