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Новости 10:18

В Петербурге 18 мая температура поднимется до +24 градусов

фото ЗакС политика В Петербурге 18 мая температура поднимется до +24 градусов

В Петербурге ждут сухую погоду, а температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов, об этом 18 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода останется под влиянием скандинавского антициклона. Из-за этого в Петербурге ждут сухую и малооблачную погоду, а также температурные показатели на 4-5 градусов выше нормы.

Воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресение, 19 мая, осадков в Петербурге не ожидают, а температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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