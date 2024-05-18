Беглов и Бельский поздравили Кронштадт с 320-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем основания Кронштадта, об этом 18 мая стало известно из пресс-службы Смольного и Telegram-канала спикера Бельского.

В этом году Кронштадту исполняется 320 лет. Как отметил Беглов, все эти годы Кронштадт служит морским щитом для Петербурга и форпостом России на Балтике.

"Сегодня в Кронштадт пришли большие перемены. Он становится современным, комфортным, благоустроенным городом. Идёт комплексное развитие городской территории", – сказал Беглов.

Бельский тоже поздравил Кронштадт с праздником и отметил, что город внес "неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности России и в защиту Петербурга".

Кроме этого, он, как и Беглов, заверили, что сейчас Кронштадт терпит изменения и становится крупнейшим центром для туризма.

В конце Беглов и Бельский пожелали жителям Кронштадта благополучия и успехов в дальнейшем им и их городу.

Фото: ЗАКС.Ру