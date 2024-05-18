На улице Есенина лифт с 12-летним ребенком внутри упал с 20-го этажа

В Выборгском районе Петербурга лифт пролетел с 20-го этажа до первого с 12-летним школьником внутри, об этом 17 мая писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на мать мальчика и пресс-службу администрации района.

Как рассказала женщина, ее сын вернулся вечером домой в состоянии шока. Он ей рассказал, что зашел в лифт дома на улице Есенина и нажал кнопку 14-го этажа. Однако кабина проехалась аж до 20-го этажа, а потом полетела вниз и остановилась ниже первого этажа. Мальчик успел присесть на корточки.

После этого ребенок самостоятельно выбрался и по лестнице поднялся до своей квартиры. Мать вызвала ему скорую, но оказалось, что ее сын никаких травм не получил. Она заявила, что собирается обращаться в правоохранительные органы.

В пресс-службе администрации Выборгского района заявили, что к ним поступало сообщение о падении лифта на улице Есенина, однако эта информация проверяется. Сейчас лифт остановлен.

Фото: unsplash.comупал с 20-го этажа