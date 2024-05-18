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Новости 11:47

На пересечении Трудовой и Интернациональной улиц произошел серьезный пожар в частном доме

фото ЗакС политика На пересечении Трудовой и Интернациональной улиц произошел серьезный пожар в частном доме

В Красносельском районе Петербурга произошел серьезный пожар рядом с железнодорожной станцией Сергиево, об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как рассказали спасатели, на пересечении Трудовой и Интернациональной улиц загорелось многоэтажное частное здание. Сообщение о возгорании поступило в 22:01. 

Также спасатели отметили, что огонь охватил 200 квадратных метров, захватив сам частный дом и гараж вместе с ним. Уточняется, что сведений о пострадавших людях не поступало.

В 23:30 пожар смогли локализовать. К ликвидации возгорания были привлечены четыре единицы специальной техники и 18 человек личного состава МЧС.

В пресс-службе районной администрации случившееся не комментировали.

Фото: ЗАКС.Ру


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